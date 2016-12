Meningite: attenti a questi segnali

L'allarme meningite di questi giorni ripropone l'importanza dell'informazione. La malattia può avere diversi segnali, cause e cure. Si tratta di una patologia molto seria, i cui sintomi possono essere scambiati anche con quelli di una comune influenza. La meningite è tecnicamente un’infiammazione delle meningi, le membrane che rivestono il cervello ed il midollo spinale; può essere causata da infezioni batteriche e virali (polmonite, tubercolosi o altre), ma anche dall’assunzione di particolari farmaci. Agire tempestivamente,in questi casi, è di fondamentale importanza, perché così facendo si evitano complicanze e rischi importanti (sordità, problemi di vista e disabilità intellettive). Se trattata in tempo, infatti, anche la meningite può essere curata efficacemente.



Ma, quali sono i sintomi indiziari di questa patologia? I primi (che si manifestano entro le prime 8 ore dal contagio) sono: dolori alle gambe, mani e piedi freddi e colorito anomalo. Seguono altre manifestazioni (che si riscontrano dalle 13 alle 22 ore dal contagio) quali: febbre, riduzione dello stato di coscienza, irritabilità, convulsioni, sensibilità alla luce, eruzioni cutanee, torcicollo, mal di testa, tosse, vomito, pallore, brividi, dolori articolari e muscolari e sonnolenza. Inoltre, nei neonati, spesso i sintomi sono più blandi e coincidono con la febbre e una maggiore irritabilità. Anche la meningite virale tende a provocare sintomi parainfluenzali, come febbre e raffreddore, e può essere talmente lieve da passare inosservata anche al personale medico.



Sia la meningite batterica che quella virale dipendono per lo più da virus e batteri abbastanza comuni, che di solito sono collegati ad altre malattie, altrettanto diffuse. I batteri e i virus che infettano la pelle, l’apparato urinario, digerente o respiratorio, ad esempio, possono diffondersi ed arrivare a contagiare anche le meningi attraverso il liquido cerebro-spinale. Per quanto riguarda la trasmissione, invece, essa è legata per lo più al contatto diretto tra soggetti infetti, anche tramite le minuscole goccioline di saliva.



Il contagio avviene per via aerea da persona a persona. La meningite si trasmette con tosse, starnuti, baci o mentre si parla. Di solito, l'agente patogeno non è pericoloso a più di due metri da dove è stato propagato. Bisogna ricordare anche che il batterio, fuori dall'organismo, sopravvive per un brevissimo periodo di tempo, quindi, perché avvenga il contagio, è necessario essere stati a lungo con la persona infetta.



Chi sono i portatori sani? - Sono le persone che ospitano dentro di loro il meningococco, di solito nella loro gola, ma che non sviluppano la malattia. Rappresentano dall'1 al 10% della popolazione e chi viene in contatto con queste persone, a sua volta, può sviluppare o meno la meningite. Quanto dura l'incubazione? - È variabile ma, in genere, si assesta fra i tre e i sei giorni. La forma batterica però prevede un'incubazione più lunga, dai due ai dieci giorni. Il contagio può avvenire solo nella fase più acuta o nei giorni subito prima della manifestazione della malattia.

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA