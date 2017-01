Preparazioni dimagranti in farmacia: vietati anche finocchio e tè verde

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo giro di vite sui preparati per dimagrire che vengono fatti in farmacia. Un decreto del ministero della Salute del 22 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 2 gennaio 2017, aggiunge una quarantina di principi attivi all'elenco delle sostanze che non possono essere utilizzate nella preparazione di galenici a scopo dimagrante. Tra questi anche anche tè verde, caffeina, fucus, tarassaco, aloe, rabarbaro, finocchio.«A scopo cautelativo - si legge - è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la “sicurezza in associazione”. Il provvedimento ha spinto Federfarma e la Federazione degli Ordini dei farmacisti a scrivere all'Agenzia del farmaco per aprire un momento di approfondimento.«Per i principi attivi menzionati - scrive l'Aifa - non esistono studi clinici che ne dimostrino l'efficacia nella terapia del sovrappeso, né studi che dimostrino la sicurezza in associazione tra loro».