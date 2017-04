Buona pasquetta a tutti! Un post condiviso da Alessandro Di Battista (@aledibattista) in data: 17 Apr 2017 alle ore 05:57 PDT

Alessandro Di Battista presto papà? È quanto si chiede la rete dopo la scatto pubblicato dallo stesso esponente del Movimento 5 Stelle sul suo profilo Instagram.Il politico romano era in compagnia di amici a festeggiare la Pasquetta. Lo scatto tutti insieme è d'obbligo come spesso accade in queste occasioni di festa ma a far sorgere il dubbio su una sospetta gravidanza della fidanzata è la posa di entrambi.Di Battista abbraccia la ragazza alle sue spalle "avvolgendo" le mani sul ventre della sua Sahra che a sua volte compie lo stesso gesto. Tra i commenti dei suoi follower numerose congratulazione per la presunta "dolce attesa".