Lunedì 9 Gennaio 2017, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 15:45

Può risultarvi simpatica oppure no, i suoi programmi possono piacervi o meno, eppure lei,, alla soglia dei 60 anni, sfoggia un fisico davvero niente male.Alimentazione rigida e attività fisica costante: questo è il suo segreto per rimanere sempre in forma. Stando a quanto ha ammesso proprio la bellanel corso di un'intervista al settimanale '', non si sarebbe mai sottoposta a nessun ritocchino al seno e a nessuna puntorina di botulino."Lo so che molti credono che mi sia rifatta il naso, il seno e che sia piena di punturine - ha detto lain un'intervista al settimanale Visto - invece. Il fatto è che non si può piacere a tutti. I detrattori ci saranno sempre. Sono una che si ama o si odia. Mi danno della finta, ma io sono come mi vedete: esuberante, giocosa, passionale. In ogni caso preferisco essere una che divide piuttosto che una con poca personalità", ha concluso.