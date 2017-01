Mamma Belen canta, Santiago è critico: «È bravissima, ma...» | Videoâ€‹

Sabato 7 Gennaio 2017, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ma canta in spagnolo": appare sorpresonell'ascoltare la mammaIn un video diffuso suldella showgirl argentina il bambino dimostra di apprezzare le doti canore della mamma, ma disapprova la lingua scelta per un brano eseguito in televisione.Il post è accompagnato dalle parole di Belen che dice di essere fiera del suo piccolo ometto. Il piccolo intento a giocare con il cellulare risponde alle domande di un'amica: "Canta benissimo, ma come è possibile che canta in spagnolo. A me piace quando canta in italiano".In un altro video, sempre sul social, la mamma e Santiago giocano e si scambiano dei baci. Il bambino ride quando Belen gli fa il solletico.