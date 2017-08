Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, vero amore:«Per lei ha...»

😊😊😊 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒 (@costy_caracciolo) in data: 17 Ago 2017 alle ore 07:31 PDT

Venerdì 18 Agosto 2017, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 19 Agosto, 14:55

MILANO – Sembrava essere solo un flirt estivo, invece la love story il playboy ed ex calciatoree l’ex velina, ex di Primo Reggiani, sembra procedere a gonfie vele.Bobo infatti per lei avrebbe cambiato i suoi programmi estivi rinunciando addirittura alle sue scorribande a Formentera: “Che cosa non si fa per amore! - svela “Chi” - Bobo Vieri, da sempre re di Formentera, all'ultimo ha deciso di non trascorrere le vacanze nella sua isola, ma è rimasto a Ibiza, dove la neo fidanzata Costanza Caracciolo è in vacanza.Prima stava con le sue amiche, ora è con il suo uomo Bobo, che ha preso una casa in affitto nello stesso palazzo dove abitava Stefano De Martino. Vieri agli amici più intimi ha confidato: “Questa volta sono innamorato cotto”.