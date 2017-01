❤️❤️❤️ #imieiacquisti 😂😂😂 @francescomonte Una foto pubblicata da Cecilia Rodriguez (@chechrodriguez) in data: 4 Gen 2017 alle ore 09:56 PST

Il matrimonio annunciato in primavera non si farà: le nozze tra Cecilia Rodriguez e francesco Monte non sono solo rimandate, ma secondo i protagonisti non sono mai state programmate. Dopo la smentita di lui, infatti, anche la Rodriguez torna sull'argomento in un'intervista al settimanale Oggi: "Le nozze non rientrano nei nostri progetti a breve termine".Se all'orizzonte non c'è un abito bianco, però per la coppia potrebbe esserci presto un fiocco: "Ci interessa diventare genitori, prima ancora che marito e moglie. Non subito però. Meglio tra un paio d'anni, quando saremo cresciuti professionalmente".