Claudia Gerini e la love story con Andrea Preti: «Momento di pausa. Con Federico amici»

Messaggio da Claudia Bungiorno Amici Si stanno dicendo molte cose riguardo la fine della relazione tra me e Fede. La verità è che nessuno ha mai tradito nessuno. La nostra storia infatti da più di un anno si era trasformata in una solida amicizia. Con il fine comune di crescere la nostra bimba e vivere in armonia Una foto pubblicata da Claudia Gerini (@claudiagerinifanclub) in data: 8 Gen 2017 alle ore 02:37 PST

#rose #🌹 #corazon Una foto pubblicata da Andrea Preti (@andreapreti88) in data: 10 Gen 2017 alle ore 04:47 PST

Martedì 10 Gennaio 2017, 14:47

MILANO – “Andrea Preti l'ho conosciuto, è vero, le foto le hanno viste tutti, ma ora ci vuole un momento di pausa”.Dopo le foto che la ritraevano cona seguito della separazione con Federico Zampaglione prende la parola: “Prima me ne andrò per qualche giorno in montagna – ha svelato a “Chi” in edicola domani - con mia sorella, poi volo a Los Angeles, da sola. Ne ho bisogno. Meglio chiarirsi le idee in questi casi e capire cosa sia giusto fare. Di certo non è tempo, né il momento per parlare di grandi amori”.Con Zampaglione è comunque rimasta l’amicizia: “Siamo diventati migliori amici. Federico rimarrà sempre nella mia vita. Lui per me è diventato un confidente, un amico e resta il padre di nostra figlia Linda. Ci siamo lasciati da quasi un anno, ma non abbiamo avuto il coraggio o forse la consapevolezza di comunicarlo ufficialmente Sono uscite mie interviste, lo so, ma erano vecchie, fatte in autunno quando stavamo ancora pensando se dirlo o no”.