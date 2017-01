Diletta Leotta e la passione per il biliardino

Oggi è andata così #biliardino #sonofortissima 😃 Un video pubblicato da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Gen 2017 alle ore 08:38 PST

Martedì 10 Gennaio 2017, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è svolto un evento dedicato al, nell'ambito della rassegna di moda. Erano presenti glorie della Fiorentina dei tempi passati come, ma quella che sul campo di calcio (balilla) si è distinta di più è stata senz'altro, uno dei volti più popolari di Sky.Diletta dimostra una certa familiarità con il, mentre gioca con i giocatori pescaresi, presso lo stand del marchio Marina Militare. Diletta si esibisce prima in una gran parata, poi in un gol, lasciando di stucco i presenti.La foto è stata postata sul profilo Instagram della Leotta con la didascalia "" e gli hashtag