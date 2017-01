Emma Marrone e il mistero della lite con Maria De Filippi: «C'è maretta»

/ personal portrait / Milano, 10 1 2017 Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 10 Gen 2017 alle ore 12:08 PST

MILANO – Sembra ci sia un po’ di maretta fraed, che tra l’altro ha “mancato” la prima untata di C’è posta per te” dopo aver lasciato “Amici”: “Emma Marrone – fa sapere la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” - doveva essere ospite nella prima puntata di C'è posta per te (Canale 5) di Maria De Filippi, ma non si è vista.Le malelingue dicono che tra le due il rapporto si sia incrinato. Maria si sarebbe offesa perché la Marrone quest'anno non avrebbe voluto accettare il ruolo di direttore artistico del serale di Amici. Ma c'è chi invece ridimensiona: Emma potrebbe essere rimasta bloccata dalla neve caduta copiosa in Salento. L’invito è stato replicato. Il gelo si scioglierà?”.