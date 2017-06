Federica Nargi e Alessandro Matri, genitori super tra vacanze a Formentera, lavoro e... tatuaggi

🏖🍒🍭🎈#formentera#isla#moboswim#littlesofia @alessandro_matri_32 ❤️ Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 10 Giu 2017 alle ore 09:08 PDT

Amor de mi vida 💙 #littlesofia Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 15 Giu 2017 alle ore 02:15 PDT

Ancora un po' di sole e mare, ma il 13 giugno ci vediamo al Pitti con Mizuno @mizuno_1906 #mizuno1906#pitti Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 9 Giu 2017 alle ore 04:34 PDT

.......Sarà difficile vederti da dietro ,sulla strada che imboccherai ,tutti i semafori tutti i divieti e le code che eviterai, sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercar da sola quella che sarai.......❤️❤️❤️ #lanostravita @fede_nargi Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32) in data: 9 Giu 2017 alle ore 11:30 PDT

Florence reunion ❤️ #LaLoggia#firenze#amicimiei#ritrovoafirenze 😊Pippo, @silvia_bicci @alemarra @yuliyabugrey 🎉 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 13 Giu 2017 alle ore 15:02 PDT

@alessandro_matri_32 🍒 @markupitalia #pittiuomo Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 14 Giu 2017 alle ore 02:51 PDT

Lavori forzati per Sofia!!🙈🙈🙈 @wikini_woxer Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32) in data: 12 Giu 2017 alle ore 06:00 PDT

Questi mi vogliono marcare la pelle 😱😱😱 🖊🖊🖊@63skippy @fede_nargi @spektrum.tattoo Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32) in data: 11 Giu 2017 alle ore 08:40 PDT

Venerdì 16 Giugno 2017, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto relax, ma anche gli impegni lavorativi e quelli genitoriali per una delle coppie più amate dagli italiani., infatti, si stanno godendo il sole di Formentera insieme alla loro bimba, la piccola Sofia, ma si spostano continuamente a causa degli impegni professionali che li vogliono presenti in importanti eventi di moda.Tanto relax in spiaggia, ma anche il ritorno in Italia per una comparsa durante 'Pitti Uomo', presentandosi allo stand del brand Markup.Pensate davvero che gli allenamenti o le presenze agli eventi di sponsor siano duri? I veri 'lavori forzati' sono quelli a cui l'attaccante del Sassuolo viene costretto in spiaggia dalla piccola Sofia...Non solo: Alessandro e Federica hanno incontrato due tatuatori, e il calciatore sostiene che gli esperti di body-art vogliano marcargli la pelle. Anche se, come suggerisce un follower, potrebbero anche volergli marcare la splendida Federica.