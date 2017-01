Fedez e Chiarra Ferragni: Vacanze americane e cena di gala a Los Angeles

Ready for #TheArtOfElysium golden globes gala dinner with my hot date @fedez 🔥 #AmericanDays Una foto pubblicata da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 7 Gen 2017 alle ore 23:15 PST

Ready for new year! 🎉 Una foto pubblicata da Fedez (@fedez) in data: 31 Dic 2016 alle ore 03:30 PST

Domenica 8 Gennaio 2017, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano ledi. La coppia si trova infatti ae ha preso parte a una importanteche precede i, alla quale hanno preso parte importanti personalità dello showbiz americano, daI due erano stati in precedenza a vedere una partita di Nba dei Los Angeles Lakers. Erano partiti per gliprima di capodanno, come testimoniato dalla foto postata su Instagram dall'aeroporto.