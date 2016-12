Mercoledì 28 Dicembre 2016, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 11:50

Dopo mesi di tentennamenti, la storia tra Nancy Brilli e il chirurgo Roy De Vita è arrivata al capolinea. Lei è partita per il Kenya, dove rimarrà per tutte le feste, lui a Natale è stato a Napoli dall’anziana mamma e poi si è concesso qualche giorno in montagna con suo figlio. È la prima volta, da quando nel 2002 si sono messi insieme, che passano le Feste separati.Lo rivela il settimanale «Oggi», che nel prossimo numero racconta una crisi che affonderebbe le sue radici in un misto tra insoddisfazione e differenze di vedute. Sul tavolo dei problemi c’è, innanzitutto, il nodo matrimonio a cui s’è aggiunto il più tipico dei dissidi, quello sullo stile di vita.