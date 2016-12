Geppi Cucciari risponde all'ex in un monologo, lo spettacolo pieno di frecciatine

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:08

Dopo la separazione e le parole molto forti del marito,parla durante un monologo ae lancia diverse frecciatine ache recentemente ha dichiarato di essere stato torturato dalla comica e di aver vissuto un periodo molto difficile accanto a lei.Era prevedibile che le parole di Bonaccorsi sul settimanale "Oggi" non sarebbero andate giù a Geppi che in un monologo sulla felicità ha specificato: «"La felicità passa per l'amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All'inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più».Tra le risate del pubblico Geppi ha poi continuato con tono vendicativo parlando di uomo perfetto, facendo riferimento al presente Luca Argentero: «Quest'uomo parla, non è solo bello, ma parla. Parla quando deve. Questo uomo è troppo bello per essere vero».