Giulia Salemi e Marracash oramai fanno coppia fissa

Giovedì 22 Dicembre 2016, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 22:39

È tempo diper i rapper italiani. Dopo Fedez e Chiara Ferragni, sembra infatti che anchefaccia coppia fissa con. I due sono stati anche beccati dai fotografi del Tg Com a fare la spesa al supermercato insieme, in inequivocabile atteggiamento di coppia.La showgirl piacentina, classe '93, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality, è stata anche terza anel. Dopo varie ospitate a Quelli che il calcio e a Tiki Taka, ora per lei è il momento di, mentre, esplicitamente, aspira a fare la valletta di Sanremo Il rapper invece è tuttora impegnato nella promozione del tour di, il suo ultimo lavoro discografico