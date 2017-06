Guendalina Canessa sexy a Mykonos, ritorno di fiamma con Aradori?

E N J O Y 🙈❤️ Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 15 Giu 2017 alle ore 07:41 PDT

Chiedimi se sono felice....❤️ Bikini @voisolabikini Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 14 Giu 2017 alle ore 07:36 PDT

Buongiorno 🙈😎 Con questi occhiali stupendi di @jimmycrystalny_italia 😍 Potete averli anche voi utilizzando il mio codice sconto Guenda15 su www.jimmycrystalny_italia Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 15 Giu 2017 alle ore 03:08 PDT

🕶🏝 @gsevenstars_sunglasses @yleniapuglia #fssub #basketballneverstops Un post condiviso da pietroaradori4🎗 (@pietroaradori4) in data: 15 Giu 2017 alle ore 09:38 PDT

Swaggy night ⚽️🏀....🏝 #fssub #basketballneverstops Un post condiviso da pietroaradori4🎗 (@pietroaradori4) in data: 15 Giu 2017 alle ore 02:10 PDT

Livin' my life..! 🏝🎆🍭 #fssub #lifestyle #basketballneverstops Un post condiviso da pietroaradori4🎗 (@pietroaradori4) in data: 16 Giu 2017 alle ore 03:49 PDT

Venerdì 16 Giugno 2017, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 22:11

Da tanto tempo non si vedeva unacosì felice ed elettrizzata.La 35enne ex gieffina, da qualche giorno, si sta godendo l'estate a Mykonos e non fa altro che postare strani messaggi e cuoricini e questo ha insospettito non poco i follower.A quanto pare, Guendalina avrebbe avuto un ritorno di fiamma con, il 28enne cestista della Reggiana con cui è stata per due anni. Il motivo principale della rottura tra i due fu la figlia di Guendalina, che Aradori non riusciva ad accettare perché non sua.Ora, però, i due, pur non pubblicando foto insieme, si trovano a condividere lo stesso resort: incontri clandestini o una mossa della donna per riconquistare il suo Pietro?