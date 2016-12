Giovedì 29 Dicembre 2016, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 17:13

Lui, lei, l’altra. Passano gli anni ma il triangolo resta sempre un grande classico, anche in quel di Hollywood. Se non ci credete, provate a chiedere informazioni a Drake, Jennifer Lopez e Rihanna, protagonisti, chissà quanto loro malgrado, di una telenovela social fatta di foto, pettegolezzi e amicizie (virtuali) dimezzate.A dare il via a questa ennesima soap opera online ci ha pensato uno scatto finito su Instagram, quello pubblicato in contemporanea da J. Lo e Drake in cui, seduti su un divano, i due artisti si abbracciano teneramente. Un abbraccio da amici per alcuni ma da innamorati per tanti altri. Tanti altri tra cui anche la “povera” Rihanna, che, ferita nell’orgoglio in quanto fresca ex del rapper (di successo non solo nella sua vita professionale), avrebbe reagito immediatamente allo smacco sentimentale smettendo di “seguire” sui suoi profili social l’illustre nuova fidanzata (?) del suo ultimo partner.E dire che fino a qualche giorno fa, chiusa la relazione col ballerino-toyboy Casper Smart, di diciotto anni più giovane di lei, l’affascinante e sensuale Jennifer sembrava molto vicina ad una clamorosa reunion con l’ex marito e papà dei suoi due figli Marc Anthony. Un incontro “ravvicinato” e un bacio “sospetto” nel corso della serata di gala per la consegna dei Latin Grammy Awards avevano fatto gridare al ritorno di fiamma ma poi, ecco, inaspettato, il colpo di scena. Con tanti saluti a Rihanna.