Lunedì 26 Dicembre 2016, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 16:59

Un Natale da separati per Kim Kardashian e il marito Kanye West. Il rapper, secondo quanto riportato dal Sun, sarebbe stato bandito dai festeggiamenti natalizi con la famiglia della moglie, interrompendo così la tradizione che li ha visti insieme fino a oggi. Anziché prendere parte al party dei Kardashian ì, Kanye sarebbe andato al cinema con degli amici, per fare poi ritorno da quella che sembra sempre più corretto chiamare ex moglie solo in tarda serata. Secondo fonti vicine alla coppia, la prosperosa Kim avrebbe trascorso la l'intera serata senza indossare la fede nuziale. Stavolta il matrimonio tra le due star sembra essere arrivato davvero al capolinea.