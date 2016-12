Kim Kardashian e Kanye West, Natale separato: «Sono vicini al divorzio»

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 13:40

Vigilia di Natale da separati per Kim Kardashian e Kanye West. A sentire il Sun, infatti, la coppia più chiacchierata di tutta Hollywood non avrebbe trascorso insieme la sera del 24 dicembre. Il motivo della divisione? La crisi sempre più inarrestabile tra i due (ex?) piccioncini, che, a quanto pare, sarebbero addirittura prossimi al divorzio.A sostenere la clamorosa indiscrezione è una fonte anonima citata ancora dal Sun, soffermatosi con dovizia di particolari sull’esclusione dalla tradizionale cena familiare del “povero” Kanye. A non volere la presenza del rapper, costretto a passare qualche ora con alcuni amici al cinema e ritornato a casa dalla moglie solo a tarda notte, sarebbe stata Kim in persona, che, per l’occasione, avrebbe evitato accuratamente di indossare l’anello matrimoniale.Un bruttissimo segnale che non farebbe altro che confermare l’imminente conclusione della lunga love story tra i due, sposati da quasi tre anni e genitori dei piccoli North e Saint. Una rottura eclatante ma non certo inaspettata visti i tanti rumours circolati nel 2016, anno che, tra l’altro, ha visto Kanye e Kim protagonisti quasi esclusivamente in negativo tra aggressioni (quella subita a Parigi da lei) e ricoveri (quello recentissimo di lui a causa di un eccesso di stress). Insomma, al peggio non c’è quasi mai fine.Peccato che però poche ore dopo sia spuntata una foto della coppia in grande spolvero insieme ai figli e davanti all'albero di Natale. Di certo gatta ci cova.