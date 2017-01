Manuela Arcuri ha compiuto ieri 40 anni ed ha festeggiato con un mega party nella Capitale alla lanterna di Fuksas, accompagnata dagli amici più stretti come il suo compagno di fiction Gabriel Garko e Valeria Marini. E proprio il bel Gabriel ha pubblicato su Facebook alcune foto della serata di ieri, accompagnate dal post:

Ieri sera, festeggiando i 40 anni di Manuela! Ancora tanti auguri!!

.

Fasciata in un abito lungo nero di pizzo, Manuela si è scatenata tutta la notte in pista tra ballerini a petto nudo vestiti da elfi, nani e trampolieri, spegnendo 40 candeline su una torta a forma di luna.

Oggi Manuela è una donna personalmente soddisfatta, complice la storia con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco ed il nuovo ruolo di mamma, che l’ha portata lontano dal piccolo schermo per qualche tempo. L’8 maggio 2014, infatti, ha avuto il suo primo figlio di nome Mattia.

La modella e attrice nata ad Anagni in provincia di Frosinone ma cresciuta a Latina, ha esordito nel 1994 al cinema con Pappi Corsicato. Nel suo curriculum parti nei film di Pieraccioni, Verdone, Panariello e Salemme.

Per Manuela anche tanta fiction in tv, come nella fortunata serie "Il Peccato e la Vergogna". Una (breve) parentesi come opinionista al Grande Fratello e poi ancora tanta tv.

Il suo ritorno televisivo avverrà proprio tra qualche giorno, con la quarta stagione de “Il bello delle donne”, in onda su Canale 5 a partire dal 13 gennaio.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:31

