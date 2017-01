Maria De Filippi e la finta lite con Signorini. Simona Ventura e la "truffa" di Amici

Non perdete l'esclusiva intervista a Maria De Filippi su www.wittytv.it #Repost @wittytv with @repostapp ・・・ "È la prima intervista che faccio su internet e decido di farla perchè, data l'importanza che attualmente ha internet, forse prima o poi la dovevo fare no?" Intervista esclusiva a Maria De Filippi da non perdere su wittytv.it Una foto pubblicata da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 10 Set 2016 alle ore 00:33 PDT

#Repost from @lagerla1. Miami in love!! Relax dopo milan Cagliari e mitico barbecue a casa @mamobonetti e @danielaghione #friends Una foto pubblicata da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 8 Gen 2017 alle ore 13:15 PST

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 16:13

MILANO – Con l’uscita di “Chi”ha velocemente smentito quanto scritto dasulla rivista da lui diretta. Il litigio fra la conduttrice e il direttore-opinionista però sembra essere stato orchestrato prima: “Litigio tra Maria e Alfonsina la Pazza – scrive Alberto Dandolo sulla rubrica “Milanospia” per "Dagospia" - per l’intervista di copertina (la De Filippi sostiene essere inventata!) del settimanale Chi in edicola? Macchè! I due sarebbero d’amore e soprattutto d’accordo. Tutto calcolato, tutto preventivato. In Mondadori (e non solo! non ci sarebbe riga che esce che la Sanguinaria non voglia e non approvi! Dicono…”.Sempre in tema di tv ultimamente, grazie a una foto sui social, in molti dannocome prossima nuova entrata di “”, ma anche qui pare proprio che le cose stiano diversamente: “La Mona Ventura – spiega la rubrica - da qualche giorno sta facendo intendere sui suoi social che avrà un ruolo nella prossima edizione del serale di “Amici”. Quella “volpona milf “di Simona probabilmente si sta solo divertendo a sviare i suoi fan(S). Ciò che invece pare certo è che riprenderà il suo tamarrissimo “Selfie” a brevissimo. Inaspettatamente la Sanguinaria avrebbe deciso di anticipare infatti la programmazione dello show, promuovendo, di fatto, la Ventura sul campo”.