Marion Cotillard bella addormentata sul treno. "Troppo rock?"

Venerdì 6 Gennaio 2017, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Primo giorno di tournée!". E poi lo scatto che riprende Marion Cotillard che dorme, esausta, a bocca aperta sul treno. Tutto accompagnato da una domanda: "E' Rock? Oppure no?". E' stato il regista e attore francese Guillaume Canet a 'paparazzare' e a postare divertito su Instagram la foto della sua compagna, protagonista assieme a lui del film 'Rock'N Roll', in un momento di pausa.Un'immagine da quasi 30mila 'Like' in meno di 24 ore, con gli utenti che commentano divertiti, sottolineando come anche da 'bella addormentata' l'attrice sia sempre elegante. "Magnifique!!!" scrive un utente, a cui fa eco un altro: "Incredibilmente divina anche quando dorme". E c'è chi sottolinea: "E' troppo rock, anche da addormentata".