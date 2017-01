Matteo Renzi in vacanza con la moglie Agnese a bordo piscina

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 15:13

Settimana bianca per l'ex premierche, insieme a sua mogliee ai loro tre figli, si gode la neve di Ortisei, in provincia diI fotografi del settimanale '' lo hanno paparazzato mentre si rilassa nel centro benessere dell'hotel, insieme alla consorte che, per l'occasione, sfoggia un bikini elegante e un fisico asciutto."Dopo mille giorni di governo - si legge sul settimanalesi diverte sulla neve per dimenticare la bruciante sconfitta incassata in occasione del referendum costituzionale. Dopo aver rassegnato le dimissioni a dicembre, l’ex premier può dedicarsi esclusivamente ai suoi cari, mettendosi alle spalle anche certi veleni interni al. Con la sua dolcissima e semplice compagna di vita, che dal giorno delle dimissioni non lo ha mai lasciato solo".