Sembrano sorelle, sono mamma e figlie. Chi è la 45enne? | Foto

Sabato 7 Gennaio 2017, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrano sorelle, ma non lo sono. Una delle tre biondissime nella foto diffusa sul web e dalla stampa britannica è una donna di 45 anni con il doppio degli anni delle sue figlie. Il web si sta scatenando per individuare chi è la mamma. Loro arrivano dall’Australia e sonoDifficilmente passano inosservate per strada. A sinistra c’è Natalie, che ha 45 anni ed è la mamma delle altre due, Tamika, di 19 anni, e Jazmyne, di 21.