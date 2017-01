Dopo l'addio con la Gerini, ecco chi è la nuova fiamma di Federico Zampaglione

Lunedì 9 Gennaio 2017, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 23:21

Dopo 11 anni la storia d'amore tra l'attrice Claudia Gerini e il cantante Federico Zampaglione si è conclusa senza drammi.La coppia, che ha insieme una figlia di 7 anni Linda, ha tentato più volte una riconciliazione ma entrambi hanno preso strade diverse.«Nessuno ha tradito nessuno. Da tempo c'è solo una solida amicizia per crescere insieme nostra figlia», ha scritto su Facebook la Gerini, post condiviso anche da Zampaglione.Se Claudia -che si sta godendo il successo di "Dance Dance Dance", il il reality vip di Fox Life - è "pazza d'amore" per l'ex naufrago Andrea Preti, anche Zampaglione ha una nuova fiamma.Il leader dei Tiromancino è stato paparazzato nei giorni scorsi da "Chi" con una bellissima brunetta.Grazie a fonti vicine alla nuova coppia siamo in grado di svelarvi il nome: si tratta dell'attrice pugliese Giglia Marra.I due starebbero insieme da circa sei mesi, ma preferiscono mantenere il riserbo sulla loro storia.Giglia è un volto familiare del piccolo schermo.Ha interpretato numerosi ruoli nelle fiction Mediaset: da "Vivere" a "Distretto di Polizia 8", da "Ris" a "Squadra Antimafia 3".L'ultima esperienza televisiva è stata in autunno con "Rimbocchiamoci le maniche", fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli e Sergio Assisi, che ha avuto un ottimo successo di pubblico.