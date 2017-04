Lunedì 17 Aprile 2017, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 21:14

Bagno di folla a Roma per Sofia Loren, una visita a sorpresa nel cuore della città eterna. L'attrice è arrivata oggi pomeriggio in centro per un po' di shopping. I fan l'hanno pizzicata in via Frattina, mentre usciva da un negozio. Impossibile non cercare di farsi un selfie con la regina della Dolce vita. Lei è stata molto cortese e ha accettato di buon grado di posare per qualche scatto.