Una foto pubblicata da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 7 Gen 2017 alle ore 03:22 PST

San Basilio... -30 #moscow #love #amazing #instagood #instalike #instamoment #instamood Una foto pubblicata da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 7 Gen 2017 alle ore 03:16 PST

Se Parisi e Berlusconi scelgono la Merkel dell'euro e dell'immigrazione, no problem! Io scelgo il coraggio di Putin, Trump e Le Pen, io scelgo un futuro da donne e uomini liberi: avanti!!! Una foto pubblicata da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: 7 Gen 2017 alle ore 03:31 PST

Lunedì 9 Gennaio 2017, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si godono le vacanze insieme e hanno scelto come meta invernale la città di Mosca. Il leader della Lega e la conduttrice di Raiuno hanno condiviso alcuni scatti dalla Piazza Rossa e raccontato il loro viaggio.I selfie dei due innamorati hanno fatto il giro del web e scatenato commenti. Entrambi molto coperti e con la neve sullo sfondo si sono fotografati con il colbacco in testa.Il segretario del Carroccio ha pubblicato sul suo account Instagram una foto sulla piazza Rossa accompagnandola con queste parole: "Se Parisi e Berlusconi scelgono la Merkel dell’euro e dell’immigrazione, no problem! Io scelgo il coraggio di Putin, Trump e Le Pen, io scelgo un futuro da donne e uomini liberi: avanti!!!". Nell’ottobre del 2014 si fa immortalare con una t-shirt con l’immagine di Putin, leader europeo da sempre stimato e appoggiato da Salvini.