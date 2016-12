Venerdì 23 Dicembre 2016, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 18:30

Il post al veleno. Un'immagine del Palazzo della regione Lombardia, illuminato con la scritta 6 anni, e l'augurio, sarcastico, di Buon Natale. Così Selvaggia Lucarelli in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha voluto commentare la condanna inflitta ieri all'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, che dovrà scontare sei anni di reclusione per corruzione, nell'ambito del caso Maugeri.Un post ironico, che ha diviso i fan dell'opinionista, tra chi ritiene sia giusto "gioire per la condanna di un politico" e chi invece lo definisce "di pessimo gusto". "Esultare per una condanna è becero - scrive un utente sotto il post di Lucarelli - Se poi è di primo grado è da ignoranti, costituzionalmente parlando"."Non è la condanna il punto - ribatte l'opinionista - Il punto è l'arroganza di un uomo che ha sempre cercato escamotage con arroganza e strafottenza per giustificare, mascherare, negare ai confini del ridicolo i suoi magheggi e i suoi illeciti".