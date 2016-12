Sabato 24 Dicembre 2016, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 16:32

Torre Annunziata. Ha scelto di trascorrere il giorno della vigilia di Natale nella sua città Stefano De Martino. Il ballerino torrese, ex marito della showgirl argentina Belen Rodriguez, nonostante la ribalta delle cronache non sembra aver dimenticato il legame con la sua famiglia d'origine e gli amici di infanzia. Nella foto, scattata presso un noto locale di via Gino Alfani, teatro della rumorosa movida oplontina del 24 dicembre, il noto ballerino 27enne si improvvisa deejay. Il suo mix musicale accompagnerà la lunga e tradizionale festa in corso in queste ore, per le strade del centro cittadino, a ritmo di "dance", "house" ed aperitivi alcolici.