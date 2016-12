Stefano De Martino, nuovo amore? Abbracci con la mora misteriosa

Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 17:31

Ha più volte ribadito di essere single e recentemente si è lasciato andare a importanti dichiarazioni d'amore nei confronti della sua quai ex moglie Belen Rodriguez, ma qualcosa sembra essere cambiato nel cuore di Stefano De Martino sorpreso dai paparazzi mentre cena e abbraccia una misteriosa donna dai capelli castani.Secondo Novella 2000 potrebbe trattarsi di Diletta Puecher, la ragazza con cui si vocifera abbia un flirt , ma non si capisce in modo chiaro dagli scatti chi potrebbe essere. Sicuramene Stefano è apparso sorridente e spensierato, come se la difficile vicenda della separazione da Belen sia ormai archiviata. L'ex concorrente di amici è stato ripreso durante la festa di Garrison in un locale romano. Stefano si diverte in compagnia, poi si apparta e inizia a ridere e e scherzare con la misteriosa ragazza dai capelli castani con sui sembra essere molto in confidenza. Che il 2017 porti un nuovo amore?