Il truccatore di Kim Kardashian svela il make up segreto della showgirl

È noto l'amore per il make up dell'attrice e imprenditrice statunitense Kim Kardashian. Mancava però un dettaglio, quello che fa la differenza e che ha rivelato il suo make up artist personale, Mario Dedivanovic: prima di particolari eventi, Kim si fa imbellettare anche le parti intime.

E le foto che il make up artist pubblica sul proprio sito non lasciano spazio a dubbi. In una di queste, la 36enne protagonista della tv è infatti piegata ad angolo retto, con le mani poggiate su una sedia, mentre Mario le cura il make up sulle gambe e un pò più su.



In un'altra è seduta con le gambe divaricate per consentire a Mario di truccare la parte interna delle cosce... Gli scatti si riferiscono al backstage della cerimonia degli Mtv Video Music Awards dello scorso agosto, alla quale Kim Kardashian ha partecipato indossando un abito vintage di John Galliano, molto sexy.



E con una punta di ironia, lo stesso Mario Dedivanovic postando le foto, scrive: «Ecco cosa veramente accade nei momenti che precedono un grande evento con sfilata sul red carpet. Quando una ragazza ha bisogno di essere truccata su tutto il corpo, devo correre al lavoro. Ed è un lavoro duro, LOL. xo Mario».

Sabato 31 Dicembre 2016, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 18:12

