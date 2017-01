Venerdì 6 Gennaio 2017, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 10:47

Un video commovente, ambientato in una casa di riposo e che ha per protagonista un anziano, ex maratoneta, che coltiva il sogno di tornare a correre. Uno spot che nello slogan "Break free" riesce a riassumere il senso della libertà e della solidarietà, che il giovane regista moldavo Eugen Merher che ha pensato per l'Adidas. Peccato che, come riportato dall'Huffington Post, l'azienda tedesca non abbia risposto alla sua proposta. Ciononostante, il Web ha fatto il resto: il video è diventato virale.