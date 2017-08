Vacanze 2017 low cost per Agnese Renzi

Martedì 8 Agosto 2017, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 19 Agosto, 00:04

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 9 agosto, le immagini del fine settimana che Agnese Renzi ha trascorso con la figlia Ester al mare. Abbandonata, a quanto pare, Forte dei Marmi, dove i lettini arrivano a costare fino a 1.000 euro al giorno, l'ex first lady per quest'anno ha scelto un campeggio a Castiglione Della Pescaia, il camping Baia Verde, dalle tariffe decisamente abbordabili: si parte infatti da 8 euro al giorno a persona per l'affitto di una piazzola per la tenda. Qui Agnese Landini ha portato la figlia a trovare degli amici e ha passato un fine settimana a base di sport e giochi.