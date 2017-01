Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 13:07

Cinque amiche e una vasca da bagno abbastanza grande da contenerle tutte. le ragazze si divertono a fare il bagno insieme e sorridono in uno scatto diventato virale per un motivo a prima vista trascurabile. Distratti dai sorrisi delle ragazze intente a coprire con le mani le nudità, si potrebbe non notare quanto accade alle loro spalle.Sembra proprio che qualcuno si sia appiccicato al vetro per spiare le cinque!