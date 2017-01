La bisnonna prega per anni una statuetta del Signore degli Anelli. «Pensava fosse Sant'Antonio»

Venerdì 6 Gennaio 2017, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 18:54

RIO DE JANEIRO - Gabriela Brandão, truccatrice freelance di Florianópolis, in Brasile, ha fatto una scoperta davvero bizzarra. Osservando attentamente la statuetta di Sant'Antonio che la bisnonna prega da anni ogni giorno, si accorge che c'è qualcosa di strano. Così fa qualche ricerca in internet e quello che scopre è sorprendente...Come riporta il sito Metro.co.uk , quella che doveva essere una miniatura del santo in realtà è una riproduzione diGabriela ha postato l'immagine su Facebook e il post è diventato. "In un primo momento la mia bisnonna non ha capito cosa fosse successo. Poi glielo abbiamo spiegato - conclude - e le abbiamo donato una vera immagine di Sant'Antonio".