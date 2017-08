Brad Pitt condannato a pagare 565mila euro: ecco la donna che lo ha messo nei guai

Sabato 19 Agosto 2017, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 13:38

è stato condannato a pagare 565 mila euro a una donna. Continua la parabola in discesa per il divo hollywoodiano. Smentite le voci su una possibile riconciliazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ecco un'altra grana per l'attore. Deve dare la cifra all'artista visivache era stata incaricata di illuminare la tenuta di Chateau Mirava, acquistata da una società riconducibile ai "Brangelina". Dopo due anni di lavori la società di Pitt ha fermato tutto, fatture comprese.Di quei 565 mila euro 60 mila solo per danno di immagine e reputazione, come racconta il quotidiano francese "Liberation". La tenuta è stata acquistata nel 2008 per 45 milioni, dopo che per due anni la coppia aveva vissuto lì in affitto. Nel 2014, dopo oltre due anni di lavori regolarmente retribuiti, la società ha deciso di fermare lavori e pagamenti. La Soudant ha fatto causa e l'ha vinta.