C'è maretta fra Chiara Ferragni e Fedez: «L'ombra dell'ex fidanzato è troppo ingombrante...»

Lunedì 21 Agosto 2017, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 19:05

MILANO – Sembra ci sia un po’ di maretta fraA causare la gelosia altri non sarebbe che l’ex fidanzato della Ferragni, e deus ex machina del suo successo col blog, Riccardo Pozzoli: “Pare che dietro i recenti litigi tra Fedez e Chiara Ferragni – svela “Novella2000” - non ci sia solo una foto, quella pubblicata su Instagram dalla blogger dove si mostra in costume di spalle.Foto commentata da Fedez con la frase: «Cosa c’entra questa didascalia con la foto del c...?». Ora si è passati ai litigi dietro i quali ci sarebbe, secondo i bene informati, l’ombra dell’ex fidanzato e “creatore” e socio della Ferragni, ovvero Riccardo Pozzoli. Sembra che il rapper giudichi la presenza dell’ex della sua futura moglie troppo ingombrante”.