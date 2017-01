Domenica 8 Gennaio 2017, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 11:16

Hanno sfidato le temperature polari, la neve e la tormenta per riuscire a raggiungere il canile di Santo Stefano, frazione di Campobasso, e provare a mettere in salvo i suoi trecento ospiti. Prima di arrivare alla struttura, i volontari sono stati bloccati da un muro di neve e ghiaccio che ha rallentato i soccorsi e richiesto l'intervento dei mezzi antineve del Comune. Le immagini del percorso nella bufera sono state pubblicate su Facebook:Grazie a un bobcat della Sea, un trattore e una turbina gli animali sono stati raggiunti e sono state portate loro coperte e cibo. Ma l'emergenza non è finita, e dall’associazione protezione animali di Campobasso (Apac) arriva l’appello per reperire coperte e plaid. “Chiunque voglia donare o dare una mano all’associazione – si legge sulla pagina Facebook – può contattare il 3924300588″.