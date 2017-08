Il Boss delle Torte alla Liquid Art System di Capri

Domenica 20 Agosto 2017, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 17:29

Capri. Buddy Valastro alla Liquid Art System. Il Boss delle Torte più famoso al mondo ospite a sorpresa ieri sera alla Liquid Art System, la gallerie d'arte contemporanea di Franco Senesi. Buddy Valastro, passeggiando per la via dello shopping per eccellenza dell'isola, è stato attratto dalle scenografiche sculture del coreano Kim In Tae, in mostra nella sede centrale di Liquid con l'esposizione " Ambra D'Oriente". Le sculture di Kim In Tae, che curiosamente rappresentano tutte degli animali e sono costruite assemblando “unità minime” metalliche a forma di farfalla, incuriosiscono visitatori, bambini, collezionisti sin dal giorno dell'opening, lo scorso 15 giugno.Il grande gorilla visibile dalla vetrina ha fatto breccia sullo Chef patisserie italo-americano, noto al piccolo schermo per trasmissioni quali "Il boss delle torte " o " Cucina con Buddy". Con fare alla mano ed espressione entusiasta Valastro ha chiesto informazioni sugli artisti esposti, consigliando ad un amico presente lì con lui un quadro a parete di Antonio Sannino, raffigurante una luccicante marina. Prima di uscire per raggiungere la moglie e proseguire nello shopping vacanziero, ha accettato di farsi immortalare con le due art consultant presenti in galleria.