Muore in un incidente, il suo cavallo piange sulla bara

Domenica 8 Gennaio 2017, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme avevano passato gli ultimi otto anni, vinto rodei e concorsi. Così, quando Wagner de Lima Figueiredo è tragicamente morto in un incidente in moto nel giorno di Capodanno, suo fratello Wando ha pensato di portare ai funerali anche Sereno, il cavallo a cui il 34enne aveva dedicato la vita.L'animale ha stupito tutti presenti con un comportamento inaspettato: appena il feretro ha lasciato la chiesa ha cominciato a battere gli zoccoli e nitrire, com se capisse di stare salutando per sempre il suo amico. Poi, quando la bara è stata posata, Sereno ha abbassato la testa sul legno emettendo suoni e sospiri.