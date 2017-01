Venerdì 6 Gennaio 2017, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 15:42

Se il "malato", come lo ha definito pubblicamente la giovane spadista salernitana Antonella Fiordelisi, non si chiamasse Gonzalo Higuain e non fosse uno dei calciatori più noti del momento forse questa battuta postata dalla giovane su un social network non sarebbe nulla di più di una liason virtuale tra un'adolescente ed un ragazzo di neanche trent'anni. Ma, certo, se ad essere "beccato" è l'attaccante della Juventus le cose cambiano ed il gossip si scatena. Se ne sarà ben accorta la Fiordelisi, promessa della nazionale italiana di scherma e star dei social anche grazie ai numerosi scatti sensuali che lei stessa pubblica spesso sui suoi profili virtuali.La bellezza e le forme, oltre al talento in pedana, del resto sono innegabili e non stupisce che anche Gonzalo l'abbia notata come tantissimi follower della Fiordelisi. Certo è che se ti chiami Higuain e stai chattando dovresti anche sapere che "scripta manent", e gli screenshot girano.A detta della ragazza infatti il calciatore le avrebbe fatto alcune richieste a luci rosse, evidentemente non gradite, chiedendole in particolare delle foto "inedite" del suo lato B.Peccato che la Fiordelisi non se lo sia fato dire due volte ed appia immediatamente postato la conversazione, sebbene in verità privata, su Ask aggiungendo un commento che non lascia dubbi su cosa ne pensasse: "Higuain che su Instagram mi chiede la foto del culo... che malato", scrive infatti la spadista.Mini-vendetta per essere stata mal interpetata? O, più probabilmente, un pizzico di superficialità da parte di una giovane donna. Sta di fatto che, dopo essersi ritrovata in men che non si dica su tutti i siti di gossip Antonella è corsa ai ripari con delle scuse pubbliche postate sugli stessi social che avevano attirato il Pipita."Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica - ha postato infatti la giovane allieva di Sandro Cuomo - Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo ne' creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario".