Gli 80 anni di Conte, uno snob solitario

Formidabile quel 1937, anno che ha dato i natali a molti divi dello schermo come Dustin Hoffman, Jane Fonda e Jack Nicholson, e che in Italia si prepara a festeggiare star della musica come Renzo Arbore, Paolo Conte e Raul Casadei. A cominciare è proprio Conte, maestro e poeta dei cantautori: gli 80 anni li compie oggi e Sky Arte HD (canale 120 e 400) lo omaggia con una serata in esclusiva a lui dedicata a partire dalle 21,15.



L’avvocato di Asti è l’uomo dei tinelli marron, ma anche l’uomo camion, il cantore della provincia e del suo immaginario, il cantautore dandy senza messaggio, ma anche il poeta che ha cantato meglio l’amore, in tutti i suoi passaggi. E questo al ritmo del jazz e della milonga con tanto di fisarmonica, piano, vibrafono, sax e kazoo.

Ma Paolo Conte è anche molto altro: un avvocato, un disegnatore, un accanito enigmista, un lettore di thriller scandinavi che dimentica subito e, infine, un timido pieno di fascino. Voce rauca, sporca, e cultura piemontese-francofona, Conte, nato ad Asti nel 1937, ha scritto capolavori come Azzurro; Vieni via con me e Parigi e cantato di tutto senza mai prendersi troppo sul serio e mettersi in cattedra.

Non appartengo alla categoria storica dei cantautori che erano molto più giovani di me e portavano avanti istanze sociali, così non ho mai tirato fuori il cosiddetto messaggio

, ha detto in un’intervista. I suoi personaggi sono spesso soli, innamorati infelici, inadeguati rispetto a donne che li dominano, ma anche portatori di una mascolinità antica, antimoderna, ma mai anacronistica. Insomma Paolo Conte è un artista che ama le donne come gli uomini di una volta, con rispetto e mistero. Personaggi solitari i suoi, pieni di malinconie e disincanti non troppo diversi dalla sua natura: «Alla fine sono un po’ il mio specchio. Io sì, sono solitario, non mi piace la vita sociale, non mi piace la massa, coltivo poche amicizie, vivo fuori dalle metropoli. Forse mi proteggo».



Amante di poeti come Gozzano, Caproni e Sbarbaro, nelle sue canzoni ammicca sempre a un certo esotismo con posti mai vissuti davvero come Timbuctù, Babalù e Zanzibar e lo spiega così: «Il mio esotismo è un malessere che i francesi chiamano ailleurs, il senso dell’altrove, tipico degli scrittori del Novecento, una forma di pudore che fa sì che certe storie della nostra vita reale vengano trasferite in un teatro più lontano, più immaginifico, più fantasmagorico, per attutire il senso della realtà

.

