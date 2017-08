Daniele, il ballerino napoletano, racconta la grande emozione: «Ho danzato per Madonna e poi mi ha invitato a cena»

Venerdì 18 Agosto 2017, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 10:48

«Un'esperienza bellissima, un'emozione che non si può descrivere a parole». Da quando ha ballato per Madonna, durante la festa di compleanno in Puglia, la vita di Daniele Sibilli non è più la stessa. «Ho avuto tanti complimenti - racconta il danzatore napoletano allievo del Lyceum Mara Fusco e del maestro Ferdinando Arenella - da Emma con cui ho ballato nell'ultimo tour a Laura Pausini, che ha commentato il post di Madonna dicendo: si chiama Daniele Sibilli, perché lei aveva scritto male, ed è uno dei più bravi ballerini italiani». Soddisfazioni non da poco per un giovane che ha sempre avuto la danza nel sangue: «Mia mamma - racconta - dice che ballavo anche nella pancia, e ovunque mi trovassi iniziavo a ballare». Un talento naturale, una carriera veloce, ed un incontro fortunato. «Devo ringraziare la coreografa Megan Lawson, che ho conosciuto in Cina durante un corso in cui eravamo stati chiamati ad insegnare. Mi ha chiesto se ero libero in quelle date, ma non mi ha detto per cosa. Io ad ogni modo le ho detto di si, poi ci siamo sentiti e mi ha detto che però non c'era una conferma certa. È passato un mese, mi ha contattato e finalmente ho saputo che avrei ballato per Madonna. Non ci potevo credere». E invece era tutto vero e Daniele, la cui performance rappresentava una sorta di «regalo a sorpresa» per la diva, ha avuto modo di dimostrare la sua bravura a trecentosessanta gradi. Non solo, infatti, ha scelto il brano «Vesuvio Spaccanapoli» della band Vesuvio, ma anche l'esibizione è stata in gran parte frutto del suo estro.«Abbiamo provato solo due ore il giorno prima - spiega - e Megan mi ha dato dei punti fermi tipo qui lo farei più lento e qui più veloce, ma per il resto mi hanno permesso di ballare all'impronta». Una sorpresa veramente ben riuscita. «Ero alla cena e lei mi guardava insistentemente perché chiaramente ero l'unico che non conosceva - ricorda Daniele - allora Megan mi ha presentato come un suo amico. Il bello è stato che per un errore la mia musica è stata messa come secondo brano anziché terzo, ed è stata una fortuna perché io che ero molto teso sentendo l'inizio del brano sono corso a ballare senza pensarci più». Eppure, a ventiquattro anni Sibilli è già un professionista di livello internazionale.Oltre ad aver preso parte alla trasmissione televisiva «Amici» a diciotto anni, infatti, poco prima di ballare per Madonna Daniele era rientrato da un tour da solista con il Cinque du Soleil. «Ma io la seguo da tantissimo - spiega - è la regina delle pop star, ha cambiato la visione della vita di tante persone, ha aperto tante porte e tante menti: una vera rivoluzionaria ed era un onore indicibile essere lì». Ma non finisce qui. Dopo un quarto d'ora, infatti, Madonna ha mandato il figlio in cerca di quel ballerino così talentuoso, per poterlo conoscere di persona e riempirlo di complimenti, anche in italiano. «Mi ha detto sei un ballerino meraviglioso, ed io sono morto - racconta ancora emozionato Daniele - stiamo parlando di un'artista immensa con una carriera lunghissima, che di ballerini bravi ne avrà visti tanti. La mattina dopo mi ha invitato alla cena tra familiari ed amici strettissimi: mi presentava dicendo sempre è un ballerino meraviglioso, ed io lì sono morto per la seconda volta. C'era tanta gente famosa, Riccardo Tisci mi ha detto sei stato la ciliegina sulla torta: è stata un'esperienza fantastica. Anche Luca Tommasini ha repostato il video che Madonna ha pubblicato sul suo profilo, e tanti coreografi mi hanno contattato per complimentarsi».