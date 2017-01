Fabrizio Corona e Silvia Provvedi innamorati anche in carcere: «Sono una coppia di fatto»

NOI💘 Una foto pubblicata da LeDonatella (@ledonatellaofficial) in data: 7 Gen 2017 alle ore 08:01 PST

MILANO – La love story fracontinua anche dopo la carcerazione dell’ex re dei paparazzi.Lei ha giurato eterno amore e nel mentre i due sono diventati una coppia di fatto dopo che Silvia ha ottenuto il “Foglio di convivenza”: “Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono diventati una “Coppia di fatto”, anzi una “Famiglia di fatto” – fa sapere “Novella2000” - La gemella mora del duo Le Donatella ha ottenuto il “Foglio di Convivenza” che le permette di andare a trovare il fidanzato Fabrizio nel carcere di San Vittore, a Milano, con gli stessi diritti di un familiare.Una scelta presa da entrambi per ufficializzare la loro unione, e non solo per quanto riguarda le visite in prigione. Silvia, che con la gemella Giulia vive ormai da mesi nella casa milanese del fidanzato, spesso si ritrova a prendersi cura di Carlos, il figlio avuto da Corona con l’ex moglie Nina Moric. Si tratta di piccoli “favori” e gesti quotidiani ai quali si presta Silvia, come accompagnare il bambino dalla nonna o portarlo a prendere un regalo da parte di papà”.