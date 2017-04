Non riescono ad avere figli e vanno in una clinica per la fertilità, marito e moglie scoprono di essere gemelli

Sabato 15 Aprile 2017, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 19:42

Non riescono ad avere figli e si rivolgono a una clinica per la fertilità, così scoprono di essere gemelli. È successo a una coppia di Jackson, nel Mississipi: i due sarebbero stati separati dalla nascita, dopo la morte dei loro genitori, e dati in adozione a due famiglie diverse.Dalle prime analisi risultava esserci una forte correlazione dei DNA, quando poi i medici hanno notato che erano nati nello stesso anno, hanno fatto indagini più accurate ed è emersa la verità. La coppia, vissuta separatamente, si è incontrata non avendo il minimo sospetto del loro legame di sangue, come riporta anche Metro . Per anni hanno creduto che il fatto che fossero nati nello stesso giorno e nello stesso anno fosse una divertente coincidenza,Inizialmente la coppia ha creduto fosse uno scherzo, e sono scoppiati a ridere, quando i medici hanno confermato la versione è inziato il dramma. Marito e moglie si sono conosciuti al college e hanno subito avuto una grande sintonia. Dopo la notizia choc stanno vagliando la possibilità di un divorzio, visto che nel Mississipi il matrimonio tra fratelli è condannabile fino a 10 anni di carcere.