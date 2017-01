Ondata di gelo in Italia: quali sono gli effetti del freddo sul corpo umano

Domenica 8 Gennaio 2017, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 09:58

Lanormale è di circae consente all'organismo di svolgere tutte le funzioni vitali. L'abbassamento della temperatura al di sotto dei° è unaperché compromette la funzionalità del cuore che, di conseguenza, può compromettere le attività cerebrali.Il sistema didel corpo umano si sviluppa nel corso degli anni, per questo l’organismo di neonati e bambini non è capace di rispondere a una richiesta di maggior calore. I bambini devono infatti assolutamente dormire in un ambiente caldo, tra i 18° e i 21°. Anche gli anziani faticano a mantenere costante la temperatura corporea sui 37° a causa del metabolismo lento e della scarsa attività fisica.Per prevenire l’basta indossare abiti caldi, evitare situazioni di pericolo, mangiare alimenti calorici. Avviene in maniera brusca solo se ci si tuffa nell’acqua fredda o si viene sorpresi da un temporale con abiti leggeri.In presenza di tali condizioni, si devono togliere gli eventuali vestiti bagnati, coprire con indumenti caldi. Le bevande calde possono essere utili per aumentare la temperatura, ma sono sconsigliate quelle alcoliche. Dopo i primi soccorsi, bisogna portare in pronto soccorso la persona in stato di ipotermia o fare arrivare i soccorsi al più presto.