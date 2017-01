Gabibbo assolto in tribunale: 'Striscia' non ha plagiato un altro pupazzo negli Stati Uniti

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:00

Dopo 15 anni di contenzioso in tribunale,, il pupazzo rosso inviato del tg satirico di Canale 5 'Striscia la notizia', è salvo. Laha decretato che non è un plagio della mascotte sportiva '' della, che tramite le società che ne detengono i diritti di immagine, nel 2002 aveva fatto causa a Mediaset e a Finivest chiedendo di non mandarlo più in onda, pena un risarcimento di 100 mila euro, perché somigliava troppo al proprio personaggio portafortuna.Nel 2007 il tribunale didichiarò insussistente la lamentata contraffazione di Big Red; giudizio confermato poi nel 2011 dalladiche ha ritenuto che la mascotte, ideata da, uno studente dell'Università, non fosse così originale da meritare la protezione del diritto d'autore, rilevando in ogni caso «differenze estetiche» e di «personalità» tra i due pupazzi - uno un tifoso di una squadra di pallacanestro, l'altro un giornalista - tali da escludere che il secondo fosse una contraffazione del primo.La prima sezione civile della, che con la sentenza n. 503 depositata oggi ha rigettato i ricorsi degli americani, ha sottolineato come i giudici di merito abbiano effettuato una valida valutazione comparativa tra Big Red e altri personaggi di fantasia, ritenendo che egli stesso non fosse poi così originale, assomigliando ad altri «goffi umanoidi» dei cartoni animati, tanto da non raggiungere, come hanno scritto i giudici di Bologna, «la soglia della creatività minima richiesta per la tutela».Oltretutto, evidenzia ancora la, «la Corte di merito ha completato la propria motivazione rilevando che, anche se in ipotesi Big Red fosse stato suscettibile di protezione ai sensi del diritto d'autore, in ogni caso Gabibbo non si sarebbe potuto considerare una contraffazione stante gli elementi di diversificazione in esso presenti», dalla forma degli occhi all'assenza delle scarpe da basket. L'Università e, che avevano promosso i ricorsi, sono stati quindi condannati a pagare le spese del giudizio.