Gascoigne ancora nella bufera: ubriaco finisce in ospedale dopo una lite con caduta

Nuovi guai per Paul Gascoigne. Secondo quanto riportano i tabloid britannici, l'ex stella del calcio inglese è infatti finita in ospedale con una ferita alla testa dopo essere caduto dalle scale di un hotel londinese. Il 49enne ex calciatore, «molto ubriaco» secondo un testimone, avrebbe cominciato a rivolgere insulti razzisti e a lanciare soldi ai clienti dell'hotel. Un ragazzo lo avrebbe poi fatto cadere dalle scale prendendolo a calci, dopo che Gazza aveva insultato e schiaffeggiato un suo amico lanciandogli una banconota. L'ex giocatore, da molto tempo alle prese con la dipendenza dall'alcol, è stato definito in un «triste stato». «Sputava, faceva commenti razzisti e palpeggiava le donne», ha riferito il testimone su twitter. I responsabili dell'hotel hanno chiamato la polizia per disturbi poco dopo le 18 di ieri. Il portavoce di Gascoigne, Terry Baker, ha confermato al Mirror che l'ex giocatore è stato portato in ospedale con una ferita alla testa: «Non è stato arrestato, sta per essere dimesso e rimandato a casa», ha spiegato Baker.

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 13:39

