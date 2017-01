GF, Francesca Rocco incinta: «Non me ne sono accorta, mi hanno fatto venire il dubbio»

I tre caballeros stasera pizzano pizzando 🍕🍕🍕 Buon venerdì sera a tutti 😘 #happy #love #fame #pizza #olè Una foto pubblicata da Francesca Rocco (@francescaroccoofficial) in data: 18 Nov 2016 alle ore 12:27 PST

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 10:28

MILANO - “Questo figlio è il nostro regalo per 2017, anzi il regalo per la vita”. Un figlio in arrivo per la coppia di ex gieffini formata da, detta e il marito Giovanni Masiero: “In realtà – ha confidato a “Chi” - io non me ne ero accorta, sono gli altri che mi hanno fatto venire il dubbio. Continuavano a dirmi: "Sei diversa! Ma sei incinta?". Io sentivo il mio corpo normale, non avevo notato nulla: non un sintomo, non un ritardo. Così, ore sicurezza, ho fatto il test da sola in bagno. Giovanni, era nell’altra stanza, e il risultato è stato positivo”.La reazione di Giovanni alla notizia della moglieè stata di gioia (“Baci, abbracci, eravamo stralunati, ma felicissimi. E stato un momento bellissimo, difficile da descrivere. E da quel momento abbiamo iniziato a pensare come sarebbe cambiata la nostra vita”) e ancora non conoscono il sesso del nascituro: “In cuor mio spero sia una femminuccia. Ma lo scopriremo quando diventerò mamma in primavera. Se sarà maschio lo chiameremo come uno dei nonni, se è femmina magari Alessia come la nostra "madrina" (Macari). Vedremo, l'importante è che sia in salute”.