Giovedì 5 Gennaio 2017, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 12:27

Il palazzo reale è infestato dai fantasmi. Ne è convinta la regina Silvia di Svezia, costretta a convivere con ''piccoli amici'' nella residenza di Drottningholm . "E' elettrizzante, non fa paura", dice in un documentario che la tv svedese SVT si appresta a trasmettere. Il palazzo reale è situato alle porte di Stoccolma. "A volte si ha la sensazione di non essere completamente soli", dice la sovrana ribadendo che i fantasmi, in ogni caso, "sono molto amichevoli". L'opinione della regina è condivisa anche da altri membri della famiglia reale. La principessa Christina, sorella del re Carl Gustaf, sottolinea che "c'è molta energia in questa casa".